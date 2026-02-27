Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2026 yılı Ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,1’e yükseldi.

15 yaş ve üzeri grupta işsiz sayısı 73 bin kişi artış göstererek 2 milyon 819 bine çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam ve işgücünde düşüş

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,8 puanlık düşüşle yüzde 47,9 seviyesine indi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3, kadınlarda ise yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü büyüklüğü 443 bin kişilik azalışla 34 milyon 772 bine düşerken, işgücüne katılma oranı 0,8 puan gerileyerek yüzde 52,1 oldu. Katılım oranı erkeklerde yüzde 70,0, kadınlarda ise yüzde 34,7 olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik yüzde 14,3

15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ocak ayında 0,1 puanlık artışla yüzde 14,3 seviyesine yükseldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı genç erkeklerde yüzde 11,9 olarak ölçülürken, genç kadınlarda yüzde 19,0 olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,7 saat azalış göstererek 42,4 saate geriledi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri içeren atıl işgücü oranı ise Ocak ayında 0,9 puan artarak yüzde 29,9’a çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin birleşik oranı yüzde 19,2 olarak hesaplanırken, işsizler ile potansiyel işgücünün toplam oranı yüzde 20,2 seviyesinde gerçekleşti.