Kapalıçarşı verilerine göre sabah saatlerinde gram altın 7.366,24 liradan alınırken 7.491,85 liradan satılıyor.
22 ayar altının alış fiyatı 6.735,70 lira, satış fiyatı ise 7.062,62 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altında alış 4.056,28 lira, satış 5.346,00 lira seviyesinde.
Çeyrek altın 12.069,00 liradan alınırken 12.232,00 liradan satılıyor. Çeyrek eski altının alış fiyatı 11.958,00 lira, satış fiyatı 12.120,00 lira olarak listelendi.
Yarım altın 24.138,00 liradan alınırken 24.450,00 liradan satışa sunuluyor. Tam altının alış fiyatı 48.129,00 lira, satış fiyatı ise 48.669,00 lira seviyesinde bulunuyor.
