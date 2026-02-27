Düzenlemeye göre, birincil üretimden sorumlu gıda işletmecileri tarafından son tüketicilere ve yerel perakendecilere sunulabilecek yumurta miktarı, her bir hayvancılık işletmesi için haftalık en fazla 2 bin 100 adetle sınırlandırıldı. Söz konusu üst limit daha önce 1.500 adet olarak uygulanıyordu.

“Küçük miktar” kapsamına giren yumurta üretimi ise 350’den az kanatlı hayvana sahip işletmelerden elde edilen ürünler olarak tanımlandı. Önceki uygulamada bu sınır en fazla 250 kanatlı hayvana sahip işletmeler için geçerliydi.

Tüketim tarihine ilişkin düzenleme

Yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en geç 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılacak; bu sürenin aşılması halinde satış amacıyla piyasada bulundurulamayacak.

Ayrıca tavsiye edilen tüketim tarihi de yumurtlama tarihinden itibaren 28 günü geçemeyecek. Farklı günlerde yumurtlanan ürünlerin birlikte satışa sunulması durumunda ise tüketim tarihi belirlenirken en erken yumurtlama tarihi esas alınacak.

Söz konusu ürünün son tüketiciye arzı sırasında, "tavsiye edilen tüketim tarihi" tüketicinin kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde sunulacak.