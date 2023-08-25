Geçici sonuçlara göre 2022 yılında faal olan girişimlerin %43,7'si hizmet sektöründe, %36,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %38,3'ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %28,7 oldu.

TÜİK verilerine göre; Ticaret sektörü ciroda %43,0'lık pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %15,0 iken, sanayi sektörünün ciro payı %37,1 oldu. Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

2022 yılında üretim değeri imalatta 10 trilyon 312 Milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 381 milyar TL, ticarette 2 trilyon 358 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 1 trilyon 940 milyar TL, inşaatta 1 trilyon 732 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

2022 yılında ciro payının %36,0'ını 250+ büyüklük grubu, %23,1'ini 1-9 büyüklük grubu, %19,7'sini 10-49 büyüklük grubu ve %21,2'sini ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise %37,3'ünü 1-9 büyüklük grubu, %26,7'sini 250+ büyüklük grubu, %19,6'sını 10-49 büyüklük grubu ve %16,4'ünü ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

2022 yılında aktif girişim sayısı 3 784 760 olarak gerçekleşti

Geçici sonuçlara göre 2022 yılında ciro 36 trilyon 904 milyar TL, üretim değeri 22 trilyon 13 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 5 trilyon 606 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 33 trilyon 954 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 18 648 027 kişi olarak gerçekleşti.