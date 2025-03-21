Bakan Bolat, Mart ayı verilerinin son 2 yılın en büyük artışı ve son 22 ayın en yüksek endeks seviyesi olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - TÜİK; Mart ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 85,9 olarak açıklamıştı.

Endeks değerlerine yönelik değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, açıklanan Tüketici Güven Endeksi'nin 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre son 2 yılın en büyük artışını göstererek yüzde 4,6 oranında yükseldiğini ve 85,9 ile son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14’ünde iyileşme olduğunu belirten Bakan Bolat, "Son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmektedir. Dolayısıyla üretim-yatırım-istihdam-ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir" dedi.