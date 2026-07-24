Edinilen bilgiye göre, İsmetiye Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde yapılan aramada 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Şentürk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA