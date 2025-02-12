Geçtiğimiz günlerde rutin kontroller için hastaneye giden Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.

Başarılı geçen operasyon sonrası MHP lideri dinlenmesine devam ederken, siyasilerden de bir bir geçmiş olsun telefonları almaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde ise sürpriz bir geçmiş olsun telefonu bilgisi paylaşıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi altına alınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakırhan'ın telefon görüşmesinde "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var" dediği öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denilmişti.