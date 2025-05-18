Kadınlar Futbol 3. Ligi’nden 2. Lig’e yükselme Play-Off maçları kapsamında Eskişehir’de oynanan karşılaşmada, Turgutalpspor ile Kütahya Dumlupınarspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede, Turgutalpspor’un üç şutu direkten dönerken, uzatmalarda bir oyuncusu kırmızı kart gördü. Karşılaşma penaltılara giderken, İnegöl ekibi rakibini 5-3’lük skorla eleyerek yarı finale yükseldi.

Başkan Sezai Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İNEGÖLÜN KIZLARI YOLLARINA TAMGAZ DEVAM EDİYOR.

Bugün Eskişehirde Kadın Futbolu 2 lige yükselme Play-Off maçında Kütahya Dumlupınarsporla oynanan maçın normal süresinde 3 topumuzun direkten döndüğü maçta 90 dakika 1-1berabere bitti.120 dakikalık uzatmalarda bir futbolcumuzunda kırmızı kart gördüğü maçın sonununda rakibimizi penaltılarda 5-3 yenerek yarı finale yükseldik.

Bugün kendilerinden 10 yaş 15 yaş büyük tecrübeli futbolculardan oluşan rakibimizi eleyen TURGUTALPSPORUMUN Futbolcularının hepsinin gözlerinden öper emeği geçen Hocalarımıda Tebrik ederim.”