Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Turizm gelirlerinde ilk çeyrekte 8,8 milyar dolar ile gelir elde edildi. Geçen seneki ilk çeyrek geliri 8,3 milyar dolar revize edildi. Bu yılki hedefimiz olan 60 milyar dolara uyumlu bir şekilde gerçekleşmelerin olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm geliri elde ettik” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm istatistiklerinde 2022 yılında yapılan revizyon kapsamında BKM ve sağlık turizmi araştırma sonuçlarının sisteme entegre edildiğini belirtti. Ersoy, bu yılki revizyonda EGM’den alınan günübirlik ziyaretçi verilerinin kullanılmaya başlandığını ifade ederek, ’’Çıkış yapılan sınır kapısı türü hesaplamalar detaylanarak güncellenmeye başlandı. Çok daha kesin veri elde edilmeye başlandı. Bu yapılan revizyonla 2012-2023 yılları arası dönemi kapsayacak şekilde turizm gelirleri gecele sayıları günübirlik gelen ve geceleme yapan kişilerde güncelleme yapıldı” şeklinde bilgi verdi.

Bakan Ersoy, turizm gelirlerinde ilk çeyrekte 8,8 milyar dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Ersoy, “Geçen seneki ilk çeyrek geliri 8,3 milyar dolar revize edildi. Bu yılki hedefimiz olan 60 milyar dolara uyumlu bir şekilde gerçekleşmelerin olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm geliri elde ettik” dedi.

Bakan Ersoy, ziyaretçi sayılarının 2024 yılı ilk çeyreğinde geçen seneye göre yüzde 16,7 artarak 9 milyon 68 bin olarak gerçekleştiğini açıklayarak, “Beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yıl sonu hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçiye uyumlu şekilde ilerliyoruz. Bu dönemde en fazla ziyaretçi 748 bin İran’dan 688 bin Almanya’dan ve 682 bin Rusya’dan geldi” dedi. Ortalama kalış süresinde ilk 3 ayda 11,1 olarak gerçekleştiğini ifade eden Ersoy, yıl sonu hedefi olan 9,7’ye doğru ilerlediklerini belirtti.

Kişibaşı gecelik harcamalarda rekor kırıldığını aktaran bakan Ersoy, “Kişibaşı gecelik harcama 93 dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene 84 dolar idi. İlk çeyrekler itibarıyla turizm tarihindeki en yüksek kişibaşı gecelik harcamaya ulaşıldı” dedi.

Hedef pazarlarda beklenti üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini açıklayan Bakan Ersoy, “İskandivanya’da ortalama yüzde 15’lik büyüme hedefimiz vardı, yüzde 25 olarak gerçekleşti. Asya-Okyasnusya’da yüzde 54’lük hedefimiz vardı, yüzde 63 büyüme yakalandı. Kuzey Amerika pazarında yüzde 19 büyüme gerçekleşti. Burada da hedef yüzde 17 idi” diye bilgi verdi.

“F1 yarışları Türkiye’ye geliyor”

Gündemdeki konulara değinen Ersoy, F1 pistiyle ilgili gelişmeleri anlattı. Ersoy, "İstanbul F1 sahası bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Nisan ayı içerisinde bir ihale süreci gerçekleşti. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içinde yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanana devir teslimi yapılacak sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla F1 yarışlarının Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Planlandığı şekilde süreç ilerliyor" şeklinde konuştu.

‘Milliyet Farkı’ ücretine ceza

Bakan Ersoy, gündemdeki diğer bir konuya da şu şekilde değindi: “Antalya’daki hafta sonu bir otelde yaşanan otel rezervasyonuna yönelik konuyla bakanlık denetledi. Misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra ‘milliyet farkı’ haksız gerekçe 120 euro karşılığında 4 bin 778 lira ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 TL idari ceza uygulandı. Alınan ücret farkı misafire iade edildi.”

booking.com’un faaliyetlerinin engellendiği iddiası

Bakan Ersoy booking.com’un faaliyetlerinin Türkiye’de engellendiğiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Ersoy süreci şu şekilde anlattı: “Bu iddia da gerçek dışı. İşin aslını sizle paylaşayım. Türkiye Seyahat Acenteları Birliği tarafından vergi ödemediği ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle booking.com hakkında 2015 yılında bir dava açıldı. 2017 yılında mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı ve davaya ilişkin karar 2019 yılında çıktı. Mahkeme ’haksız rekabet var’ kararıyla birlikte booking.com’un 500 bin lira teminat yatırılması karşılığında ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Kararda şirketin vergi ödemediği ve iş yeri açmak için gerekli izinleri almadığı belirtilirken dijital ve sabit iş yeri açma yoluyla faaliyette bulunarak idari ve hukuki denetimlerden kaçındığı ifade edildi. Bu yollarla denetlenmelerini engellediğine dikkat çekildi.

Yani özetle mahkeme demiş ki, Türkiye’deki vergi mevzuatlarına, ticari kanunlara ve tüketici kanunlarına uyumlu bir şekilde çalışmayı kabul ediyorsanız çalışabilirsiniz. Aksi takdirde faaliyet de gösteremezsiniz demiş. Sonuçta bakın bakanlık tarafından yapılmış bir engelleme yok. Türkiye Seyahat Acenteları Birliği tarafından 2015 yılında açılmış bir dava, kesinleşmiş bir mahkeme var. Aynı bu şekilde mahkeme sonucuna uygun olarak, Türk vergi mevzuatı ve kanunlarına ve tüketici kanunlarına uyumlu şekilde çalışmayı kabul eden onlarca yabancı menşeli global rezervasyon motoru ülkemizde faaliyet de gösterebilmektedir."