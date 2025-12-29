İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de Başkan Donald Trump ile bir araya geldi. Netanyahu ve Trump görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın açıklamasından satır başları:

"HAMAS'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI GEREKİYOR"

Netanyahu ile Türkiye hakkında konuşacağız, Hamas'ın silahsızlandırılması gerekiyor. Barış planı yakında hayata geçecek.

TÜRK ASKERLERİNİN GAZZE'DE KONUŞLANDIRILMASINI BEKLİYOR MUSUNUZ?

ABD Başkanı Donald Trump, "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" dedi.