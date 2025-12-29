Bursa Süper Amatör Lig temsilcimiz Kurtuluş, sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta ilk yarının son maçında Çağlayanspor'u konuk eden Kurtuluşspor, maçı 12-1 kazanmıştı. İlk yarıyı bol gollü bir maçla bitiren temcilsimiz, ikinci yarı hazırlıklarını tesislerde devam ediyor.

Bugün yapılan antrenmanı Kurtuluşspor Onursal Başkanı Hüsnü Sak ziyaret etti. Futbolcularla sohbet eden Sak, tatlı ikramında bulundu.

Sak,ayrıca yaklaşık 45 yıldır takımın çoğu maçını takip eden Kurtuluşsporlu fanatiği.