Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat doğrultusunda, iki ülke arasında vize süreçlerine ilişkin önemli bir adım atıldı. Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

E-VİZE UYGULAMASI 1 OCAK 2026’DA BAŞLIYOR

Alınan karar kapsamında, Türkiye ve Ermenistan’ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşları, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren karşılıklı olarak ücretsiz e-vize alabilecek. Uygulama, söz konusu pasaport hamillerinin seyahatlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor.

NORMALLEŞME SÜRECİNE VURGU

Bu adım vesilesiyle Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle sürdürme iradelerini bir kez daha teyit etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sürecin ön koşulsuz olarak devam ettirileceği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların alınan kararın iki ülke arasındaki iletişimi güçlendireceğini vurguladığı ve normalleşme sürecini ilerletme konusundaki kararlılıklarını yinelediği kaydedildi.