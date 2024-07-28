Türk medyasının önde gelen isimlerinden biri olan Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'un ünlü restoranlarından Cipriani'de düşerek başını çarptı. Bu olayın ardından beyin kanaması geçiren Cıvaoğlu, yoğun bakım ünitesine alındı. Hızla Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Cıvaoğlu'nun sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Güneri Cıvaoğlu Kimdir?

Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam ederken aynı zamanda gazetecilik kariyerine adım attı. Gazetecilik mesleğine Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak başlayan Cıvaoğlu, kısa sürede medya dünyasında önemli bir yer edindi.