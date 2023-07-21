YAFEM’in bu yıl 26’ncısını düzenlediği Türk Boyları Kültür Şöleni çerçevesinde Yalova’ya gelen halk oyunları ekipleri Çiftlikköy ilçesinde gösteriler yaptı.

Çiftlikköy Mokamp alanında düzenlenen gösterilere Çiftlikköylüler büyük ilgi gösterdi. Çiftlikköy Belediye Başkan Vekili Hamit Akbulak ve Belediye Meclis Üyesi Mithat Altınöz’ün de izlediği gösterilerde sahne alan altı ekip izleyicilere keyifli saatler yaşattı. Gösteriler Kazakistan’ın Uygur İntizar ekibinin performansıyla başladı. Ardından Kuzey Osetya Detigor, Irak Türkmenleri Musul Kültür Evi, İran Tebriz Çınar, Kabardin, Kazakiskan Ürker, Güney Osetya Godyonka, Kazakistan Moylık ekiplerinin gösterileri heyecanla izlendi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, YAFEM Ekiplerinin her sene olduğu gibi bu yıl da Çiftlikköy’de renkli bir şölen sergilediğini dile getirerek, “Türk dünyasının ekiplerini bir arada gösterilerini sergilerken görmek heyecan verici. Böyle bir etkinliğe imza atan YAFEM ekibini de tebrik ediyorum” diye konuştu. YAFEM 26. Türk Boyları Kültür Şöleni 22 Temmuz’da Yalova Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak gala gecesiyle sona erecek.