Dünyanın birçok noktasında ev sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren Hometex 2024 fuarı kapılarını açtı. Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının yer aldığı fuarda bu yıl halı firmaları ön plana çıktı.

Dünyanın en büyük ev tekstili fuarlarından birisi olan Hometex 2024 fuarı kapılarını ziyaretçilerini açtı. Yeşilköy’de bulunan fuar merkezinde gerçekleştirilen fuara yerli ve yabancı çok sayıda firma katıldı. Fuar’da bu yıl halı firmaları ön plana çıkarken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eva Halı yönetim kurulu başkanı ve Türkiye Dekoratif Halı Üreticileri Derneği Başkanı Levent Yılmaz, Türk halısının dünyada en çok tercih edile halısı olduğunu belirtti.

Fuar alanında ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade eden Eva Halı yönetim kurulu başkanı ve Türkiye Dekoratif Halı Üreticileri Derneği Başkanı Levent Yılmaz, “Ciddi bir yoğunluk var. Kendi bünyemizde üretmiş olduğumuz ürünleri müşterilerimize burada sunuyoruz. Türkiye halı sektörü olarak Avrupa da bir numara. Kalite ve satış anlamında bu şekilde. Biz de bu sektörün bir hizmetkarı olarak üretim ve ihracat anlamında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında 43 ülkeye ihracatımız devam etmekte. Dünyanın pazar olarak baktığınızda dünyanın her yerinde Türk halısı diğer ülkelere göre daha önce tercih edilir“ dedi.

Dünyanın en büyük halı fuarı artık Türkiye’de Geçtiğimiz yıla kadar dünyanın en büyük halı fuarının Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen Domotex fuarı olduğunu ancak artık bunun daha büyüğünün Türkiye’de düzenlendiğini kaydeden Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıla kadar Almanya’nın Hannover şehrinde yapılan dünyanın en büyük fuarı olan Domotex fuarı dünyanın en büyük halı fuarı durumundaydı. Biz geçen yıl aralık ayında ilk defa Türkiye’ye getirdik. Biz bunu Türkiye’de tamamen yerli olarak organize ettik. Çok şükür buraya yaklaşık 100’ü yabancı firma toplamda 330 firma katıldı. Dünyanın en büyük halı fuarını organize ettik İstanbul Halı İhracatçılar Birliği ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak. Bu fuarımız 2025 yılı ocak ayında yeniden kapılarını açacak. Buna da şu an ciddi bir talep var bütün yerler satıldı” dedi. Dünyanın en büyük fuar alanı Türkiye’de inşa edilecek mevcut fuar alanının artık ihtiyaçları karşılamadığını ve yapılan görüşmelerin ardından İstanbul’da yapılmasına karar verilen fuar alanının dünyanın en büyüğü olacağını belirten Yılmaz “Devlet büyüklerimizle de görüştük bu fuar alanı bize yetmiyor. Kendileri de bize 200 bin metrekarelik bir kapalı alan sözü verdi. Bununla beraber dünyanın en büyük fuar merkezi de ülkemize kazandırılmış olacak. Halıcılık el halısıyla tanındı. Daha sonra tüketici alışkanlıklarıyla beraber bu makine halısına dönüştü. Şimdi de bizim Eva halı bünyesinde üretimini yaptığımız dekoratif halı sektörüne kayma yaptı. Biz de kendimiz şirketimiz olarak Türkiye’de bu birliği daha sağlamlaştırmak için daha disiplinli çalışıp daha kaliteli ihracatlar yapabilmek için kendi bünyemizde Dekoratif Halı Kilim Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜHİAD)’ı kurarak bünyemizde 50’nin üzerinde bizim gibi firmayı bir araya getrdik” şeklinde konuştu.