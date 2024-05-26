Yalova’da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlarda birbirinden farklı yöresel ürünler sergilendi.

15 Temmuz ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen sergide, Türkiye’nin dört bir yanına ait lezzetler Yalovalılar ile buluşturuldu. Etkinliğin açılış konuşmasını Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin yaptı. Karatekin, konuşmasında turizmin hızla büyüyen bir sektör olduğunu ve kültürler arası alışverişi artırdığını belirtti. Kültürlerin toplumların kartvizitleri olduğunu vurgulayan Karatekin, Türk mutfağının tarihi süreçte çeşitli coğrafyalardan beslenerek zenginleştiğini ifade etti. Karatekin, "Türk mutfağı dediğimiz zaman, Orta Asya’dan başlayarak bugünkü Rusya, Balkanlar, İran, Ortadoğu ve Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyanın içinde yoğrulmuş zengin bir mutfağı düşünmek gerekiyor" dedi.

Yalova’nın, tarih boyunca çeşitli kültürleri bünyesinde barındırmış butik ama dinamik bir şehir olduğuna dikkat çeken Karatekin, 93 Harbi’nden Osmanlı-Rus savaşlarına, Balkanlardan göçlerden ve 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinden gelen insanlarla oluşan bu kültürel çeşitliliğin, Yalova’nın mutfak kültürünü de zenginleştirdiğini belirtti.

Etkinlikte ayrıca, öğretim üyesi Gülsüm Yurtseven’in, Yalova’nın köylerini dolaşarak yaptığı doktora çalışmasından da söz edildi. Karatekin, bu çalışmanın sonuçlanmasıyla Yalova’nın gastronomi alanında daha kapsamlı ve vizyoner değerlendirmeler yapabileceğine inandığını belirtti. Karatekin, "Yalova, çeşitlilik içeren mutfak kültürüyle farklı bir konseptin öncülüğünü

Etkinlikte emeği geçen tüm kurum, kuruluş, dernek ve kooperatiflere teşekkür eden Karatekin, sergideki stantları ziyaret edeceklerini ve bu kültürel zenginliğin güzelliklerini hep birlikte göreceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, YAFEM tarafından gerçekleştirilen folklör gösterileri büyük alkış aldı. Etkinliğe Yalova Vali Vekili Bahattin Atçı, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar katıldı.