Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

Operasyonun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör unsurlarına yönelik kararlı mücadelesinin bir parçası olarak sürdüğü vurgulandı.