Roma Tiyatrosu, Hisardere Nekropol Alanı, Çini Fırınları ve Su Altı Bazilikal Kilisesi'ni kapsayan İznik kazı çalışmalarının dönem sonu değerlendirme toplantısı İznik Bazilikal Kilisesi’nde yapıldı. Bizans ve Osmanlı gibi İmparatorlukların önemli kenti İznik’in uluslararası arenada ön plana çıkması için yeraltındaki birçok eseri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, İznik’i yaşayan ve her gün büyüyen bir kültürel miras merkezi haline getirmeyi, UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

İznik’te yapılacak arkeolojik çalışmalarla birlikte UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “İznik, tarih öncesinden bugüne kadar uzanan ve tarihin nefes aldığı bir kenttir. Antik Çağ’dan günümüze dek kent planını neredeyse bozulmamış bir şekilde koruyan bu kadim şehir, Pagan ve Hristiyanlık dönemlerinin en önemli olaylarına tanıklık etmiş, Osmanlı’nın ilk kültür ve eğitim merkezlerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Roma Tiyatrosu’nda yankılanan geçmişin sesleri, Hisardere Nekropol Alanı’nda saklı anılar, çini fırınlarında şekil bulmuş sanat ve su altında gizlenen bazilikal kilisenin sırları, İznik’in her köşesi tarihe açılan bir kapıdır. Bugün, bu kapılardan geçerek geçmişin ışığını geleceğe taşımak için buradayız. İznik, Roma’nın görkemiyle büyümüş, Bizans’ın ruhunu taşımış ve Osmanlı’nın ihtişamıyla harmanlanmıştır. Medeniyetlerin buluşma noktası olan bu şehir, hepimize geçmişin izinde geleceği inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, İznik’i yaşayan ve her gün büyüyen bir kültürel miras merkezi haline getirmeyi, UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar sadece İznik için değil, insanlığın ortak hafızası için büyük önem taşımaktadır. Roma Tiyatrosu gibi eşsiz eserler Anadolu’da benzeri bulunmayan nadide parçalardır. Pagan tapınaklarından Osmanlı medreselerine kadar uzanan bu kültürel miras, derin manevi değerini asla kaybetmemiştir. 1981 yılında Dr. Bedri Yalman başkanlığında başlayan Roma Tiyatrosu kazıları, 2016’dan bu yana Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç tarafından sürdürülmektedir. 2014 yılında Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından keşfedilen Su Altı Bazilikal Kilisesi, inanç tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, kazı çalışmalarına ofis, kazı deposu ve teknik araç desteği sağlıyoruz. Su Altı Bazilikal Kilisesi'nin ziyaretçilere açılması hedefimiz, İznik’in uluslararası arenada bir kez daha ön plana çıkmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

İzni tarihi gün yüzüne çıkacak

İznik’teki kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Bozbey, “İznik’in tarihini gün yüzüne çıkarma, koruma ve geleceğe aktarma görevimizi tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle yürütülen kazı çalışmalarını destekleyerek, bu eşsiz mirası halkımızla buluşturuyoruz. Bu çalışmalar, İznik’in hak ettiği değeri bulması için sadece bir başlangıçtır. İznik’in tarihi, insanlığın ortak mirasıdır ve bizler bu mirası yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Böyle kentlerde yaşamak beraberinde önemli sorumluluklar getiriyor”

Arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkan eserlerin dönemine ve kültürüne bakılmaksızın korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, “Bursa 2014 yılında UNESCO Kültür Mirası içerisine katılıyor. Yine aynı yıllarda Bazilika’nın keşfi gerçekleşiyor. Dolayısıyla dünya kültür mirası içerisinde yer alan bir kentte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Böyle kentlerde yaşamak beraberinde önemli sorumluluklar da getiriyor. Çünkü onu gün yüzüne çıkarmak, sonra restorasyonlarını yapmak, korumak ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu üzerimize yükleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu üstlenmiş ama bunun yanında kentlerimizdeki her türlü yerel sorumluluğu üstlenen belediyelerimiz de çok ciddi destekler veriyorlar. Tarihin hangi döneminde yapılırsa yapılsın, hangi kültüre ait olursa olsun bu eserler bizimdir. Dolayısıyla korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli sorumluluklarımızdandır” ifadelerini kullandı.

“İznik, Efes statüsüne gelerek adını dünyaya duyuracak”

İznik’in Efes gibi dünyaca tanınmış antik kentler statüsüne geleceğini söyleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Biz 2014 yılından bu yana Hristiyan dünyasıyla görüşmelere devam ediyoruz. Biz güvenilir insanlarız, İznik’te güvenilir bir kent. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görüşmeleri takip ediyor. Din adamları buraya yoğun bir şekilde gelip ziyarette bulunuyorlar. Çok iyi hazırlanmamız lazım çünkü gelen ziyaretçiler gerçekten çok değerli insanlar. Sonrasında da bu iş durmayacak, İznik’te Efes, Meryem Ana gibi adını tüm dünyaya duyuracak. Bununla ilgili tüm görüşmelerimi tamamladık” diye konuştu.

İznik kazı çalışmaları bilgilendirme toplantısının ardından katılımcılar, tarihi Bazilika'da incelemelerde bulunurken büyükşehir belediye başkanı Bozbey, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Mustafa Şahin'den su altı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

