Türk Telekom Prime ile seyahatten alışverişe, sanattan eğlenceye kadar yaşamın birçok alanında faydalanabilen müşteriler, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) müzik ve kahve dolu bir yolculukta bir araya geldi. Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, 31 Mayıs Cumartesi günü Türk caz sahnesinin özgün isimlerinden Cenk Erdoğan’ın "Solo" performansı ile final yapacak.

Türk Telekom’un markası Türk Telekom Prime, yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlik ve sponsorluklar ile hem kültür sanatı hem eğlenceyi müşterileri için ulaşılabilir kılıyor. Bu etkinliklerden biri olan ve Türk Telekom Prime’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve konserleri bu yıl da büyük ilgi gördü. Cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Kahve konserleri Türk caz sahnesinin önemli ismi Cenk Erdoğan’ın ‘Solo’ performansı ile 31 Mayıs Cumartesi günü sezon finali yapacak.

"Türk Telekom Prime ile beklenti ve ihtiyaçlara cevap veren ayrıcalıklar sunuyoruz"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, markanın sunduğu ayrıcalıklara ilişkin şunları söyledi: "Şirket olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor, dijitalleşme çağında kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi hizmetler geliştiriyoruz. İnsanı merkeze alan değer odaklı markamız Türk Telekom Prime ile müşterilerimize bol internetli mobil tarifelerden yüksek hızlı ev internetine, günlük yaşamın içinde yer alan seyahat, eğlence, market ve e-ticaret gibi alanlara kadar geniş bir yelpazede değer sunuyoruz. Farklı sektörlerden markalarla yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde Prime müşterileri, hayatın her alanında ayrıcalıklı ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarıyor. Bu kapsamda Türk Telekom Prime’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Kahve Konserleri ile de bu deneyimi taçlandırdık" dedi.

Yapılan açıklamaya göre marka, sezon boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde İstanbullulara müzikle güne başlama imkânı sundu. Her hafta farklı tema ve repertuvarlarla zenginleşen konserlerde klasik müzikten cazın zarif yorumlarına uzanan özel seçkiler yer aldı. Cenk Erdoğan konseri ile sezon finali ile yapacak olan Kahve Konserleri serisi toplam 22 sanatçı ve topluluğa ev sahipliği yaparken, sezon boyunca 4 bine yakın sanatseveri ağırladı.