Tekirdağ’da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende çevre bilincinin önemine dikkat çekildi. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı’nın katılım sağladığı törende kurum personeli ve vatandaşlar da yer aldı. Burada konuşan Atlı, Türkiye Çevre Haftası’nın bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" ve "Çevrene İyi Bak" temasıyla kutlandığını belirterek, "Her yıl milyonlarca ton atık plastik, nehirleri, denizleri ve toprağımızı kirletmektedir. Bu kirlilik yalnızca doğayı değil, sağlığımızı, geleceğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyayı da tehdit etmektedir. Ama umutsuz değiliz. Daha az plastik tüketerek geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda atacağımız her küçük adım büyük bir değişime dönüşebilir. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğaya olan sorumluluğumuzu hatırlamak adına bu hafta büyük önem taşıyor. Her bireyin çevreye karşı duyarlı olması, geleceğimiz açısından hayati önemdedir" dedi.

Etkinliklerin hafta boyunca çeşitli programlarla devam edeceği öğrenildi.