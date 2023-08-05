Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, müzikseverleri sevdikleri yıldız sanatçılarla buluşturuyor. Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde, 4 Ağustos akşamı sahne alan Simge Sağın’ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı. Konser öncesinde Turkcell’in dijital müzik platformu fizy ile gerçekleştirilen DJ etkinliği ile müzikseverler keyifli vakit geçirdi.

Turkcell, kültür ve sanata verdiği desteklerini sürdürüyor. Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde devam ediyor. Vadi İstanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle 28 Temmuz’da Oğuzhan Koç konseriyle başlayan Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisinin sekizinci akşamında Simge Sağın, müzikseverlere özel bir akşam yaşattı. Konser öncesinde Turkcell’in dijital müzik platformu fizy ile gerçekleştirilen DJ etkinliği ile müzikseverler keyifli vakit geçirdi.

Turkcell’in sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik vizyonuyla üç yıldır misafirlerin engelsiz müzik keyfini deneyimlediği Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde, bu yıl Simge Sağın konseri işitme engelli konuklara anlık özel olarak işaret diliyle çevrildi. İlki 2021 yılında Ceza konseriyle ile başlayan işaret diliyle destekli konser serisi, 2022 yılında Öykü Gürman ile devam etti ve işitme engeli olan sanatseverlerin bu deneyimi engellere takılmadan yaşamaları sağlandı.

Ayrıca Turkcell’in sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde görme engelli misafirler de yönünü ve yerini bulabiliyor.

Yıldızlı Geceler’de son 2 konser

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, 5 Ağustos’ta Kenan Doğulu ve 6 Ağustos’taki Adamlar konseriyle sona erecek.