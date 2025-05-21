İddialara göre Toktaş'ın il başkanlarının bulunduğu bir WhatsApp grubunda CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını paylaşarak, “Sana bunu alacağım kral” şeklinde ifade kullandığı öne sürüldü.

İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a yönelik sosyal medyada yer alan fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.

Bayrak, asılsız iddialar ve kurgu haberlerle Toktaş’ın hedef alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, kamu vicdanını derinden yaralayan gelişmeler yaşanırken; terör örgütleriyle yan yana duranlar görmezden geliniyor, teröristlere yürüyüş izni verenler hakkında tek bir kelime edilmiyor. Vatansever duruşundan taviz vermeyen, PKK’ya ve onun uzantılarına karşı açıkça tavır koyan bazı mülki idare amirler talepleri ile merkeze çekiliyor, buna rağmen kamuoyunda yeterli tepki oluşmuyor.

Ancak sıra, dürüstlüğüyle, halkla iç içe duruşuyla bilinen Hasan Toktaş’a gelince; asılsız iddialarla, kurgu haberlerle ve organize sosyal medya kampanyalarıyla itibarsızlaştırma çabaları bir anda gündemin merkezine oturtuluyor.

Bu çifte standart, sadece bir kişiye değil; temiz siyasete, adalete ve halkın iradesine yapılmış açık bir saldırıdır. Gündem yapılması gereken onlarca ağır mesele varken; Hasan Toktaş gibi milletin bağrından çıkmış, tertemiz bir siyasetçiye atılan iftiraların köpürtülmesi, bu operasyonun ne kadar bilinçli ve planlı olduğunun göstergesidir.

Bizler, bu kirli oyunun farkındayız. Bu millet de kimin ne için hedef alındığını çok iyi bilmektedir. Hasbi olanlarla hesabi olanları ayırt edecek feraset İnegöl halkında fazlasıyla vardır.

Hasan Toktaş yalnız değildir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar, iftiralar sahiplerini rezil eder.

Saygıyla kamuoyuna duyururuz."