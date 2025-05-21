Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Sapanca Gölü’nde vatandaşların güvenliğini ve çevreyi korumak adına denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sapanca Gölü’nün korunmasına yönelik kontrol ve denetimlerini artırdı. Sapanca Gölü çevresindeki alanlarda ve göl üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerle, bölgedeki kamu düzeninin sağlanmasına büyük katkı sunuyor. Özellikle hafta sonlarında yoğunlaşan bu denetimlerin, göl çevresinde vakit geçiren vatandaşların huzurlu bir deneyim yaşaması için büyük önemi bulunuyor. Hem gündüz hem de gece saatlerinde titizlikle sürdürülen bu denetimlerle, bölgedeki su kaynaklarının korunması ve çevre güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.