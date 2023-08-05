Bursaspor Basketbol Takımı, 2023-24 sezonu için kombine fiyatlarında sevindirici bir açıklama yaptı. Taraftarlar, kurumsal kombine sahipleri ve saha içi koltuk sahipleri için büyük bir müjde verildi. Takım yönetimi, yeni sezonda herhangi bir zam yapmayarak geçen senenin tarifesinin uygulanacağını duyurdu.

Taraftarlar, heyecanla beklenen haberle sevinçlerini paylaştı. Bursaspor Basketbol Takımı'nın başarılı performansı ve taraftarların coşkulu desteği, yönetimi bu olumlu adımı atmaya teşvik etti. Geçtiğimiz sezonun fiyatlarının korunması, taraftarların daha fazla maça katılarak takımlarını canlı desteklemelerine olanak tanıyacak.