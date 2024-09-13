Diyarbakır’da yaşanan ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti, İnegöl’de de yankı bulmaya devam ediyor. Olayla ilgili tepkiler sürerken, bir destek de Alanyurt Spor Kulübü’nden geldi. Kulüp, tesislerine Narin’in fotoğrafını asarak, idam ipi görseli eşliğinde şu ifadeleri paylaştı: “İp iyidir. Tuğlayı hizasında, iti yuvasında tutar.”

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturma derinleştirilirken, cinayete dair ülke genelindeki öfke artıyor. Vatandaşlar olayın tüm detaylarını yakından takip ederken, İnegöl’den de tepkiler yükselmeye devam ediyor. Alanyurt Spor Kulübü’nün bu paylaşımı, kamuoyunda dikkat çekti.