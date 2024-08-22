Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Irak ve Türkiye arasında imzalanan Güvenlik Anlaşmasında Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi hedefleniyor' iddiası doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında imzalanan Askeri, Güvenlik Koordinasyonu ve Terörle Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı’nda iddia edildiği gibi bir hüküm bulunmadığı kaydedildi.

Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "Bahse konu mutabakat zaptıyla iki ülke, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracaktır. Bu merkezler, terör örgütlerinin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesine imkan sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.