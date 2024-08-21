Türkiye, ileri teknoloji alanında önemli bir adım atarak Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi'ni kurmaya hazırlanıyor. Merkezin, Türkiye’nin kuantum teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme kapasitesini artırması ve küresel rekabette ön sıralara taşıması hedefleniyor.

Merkezin, bilim insanları ve mühendisler için ileri düzey araştırma imkanları sunarak kuantum hesaplama, kriptografi ve haberleşme gibi alanlarda öncü çalışmalar yapılmasını sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, bu merkezde geliştirilecek teknolojilerle Türkiye’nin savunma sanayi, sağlık, enerji ve finans sektörlerinde de yenilikçi çözümler üretilmesi planlanıyor.

Proje, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında atılan adımların bir parçası olarak görülüyor. Kuantum teknolojilerinin ülkenin teknolojik bağımsızlığına katkı sunacağı vurgulanırken, merkezde eğitim faaliyetlerinin de yürütüleceği ve genç bilim insanlarının bu alana kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi.