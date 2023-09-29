Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi bugün yapıldı. Kurada, Bursaspor-Gölcükspor ile eşleşirken, İnegölspor, Kars 36 Spor - Dersim Spor maçı galibi ile Doğubayazıt Spor’un yapacağı maçı kazananla, Bursa Yıldırımspor-Menemen Futbol A.Ş. ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün 14.30’da kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Salonu’nda yapıldı.

Turnuvaya bu turda 1. Eleme Turu'nu geçen 31 takım ve 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım katıldı.

KURA ÇEKİLDİ

Kurada, Bursaspor-Gölcükspor ile eşleşirken, İnegölspor, Kars 36 Spor-Dersim Spor maçı galibi ile Doğubayazıt Spor’un yapacağı maçı kazananla, Bursa Yıldırımspor-Menemen Futbol A.Ş. ile eşleşti.

2. tur eleme maçları 11, 12 ve 13 Ekim’de yapılacak.