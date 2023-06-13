Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları’na damga vurdu. Çeşitli kategorilerde toplam 14 derece elde eden sporcular, yarışları takım halinde birinci olarak tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları’na adeta damga vurdu. Türkiye’nin farklı illerinden takımların katıldığı yarışmada Sakarya Büyükşehir Belediyesi takım halinde birinci olarak önemi bir başarı elde etti.

Çeşitli kategorilerde yarışan ve 3 tane birincilik, 2 tane ikincilik, 9 tane üçüncülük elde eden sporcuların sıralaması ise şöyle;

Büyük erkekler K1 1000 metrede;

Mustafa Özmen Birinci

İdris Şentürk İkinci

K1 500 metrede;

Mustafa Özmen İkinci

K2 500 metrede;

Fahri Ayvaz- Mustafa Özmen Birinci

Büyük Erkeklerde C1 500 metrede;

Yusuf Baydoğan Üçüncü

K1 200 metrede;

Mustafa Özmen Üçüncü

K2 200 metrede;

Fahri Ayvaz-Mustafa Özmen Birinci

Genç erkekler K1 1000 metrede;

Yağız Efe Şahin Üçüncü

K2 1000 metrede;

Yağız Efe Şahin -Utku Çetin Üçüncü

K2 500 metrede;

Yağız Efe Şahin-Utku Çetin Üçüncü

K2 200 metre yağız

Efe Şahin Utku Çetin Üçüncü

Yıldız erkekler K2 1000 metrede;

Ali yağız Aykaç-Ali Kemal Yüktağ Üçüncü

K1 200 metrede;

Ali yağız Aykaç İkinci

K2 200 metrede;

Ali yağız Aykaç-Ali Kemal Yükdağ Üçüncü