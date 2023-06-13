Tatilini hem bilgilenerek hem de eğlenerek geçirmek isteyen öğrenciler için Başiskele Yaz Akademisi’nde eğitim başvuruları başladı.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde öğrenciler için hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz akademisi hazırlayan Başiskele Belediyesi, bilimden sanata, sportif aktivitelerden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar birçok alanda çocuklara unutulmaz bir yaz tatili yaşatacak. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Başiskele Yaz Akademisi’ne kayıtlar başladı. Başiskele Yaz Akademisi’ne ilçede ikamet eden, yeni eğitim ve öğretim yılında 3,4,5,6,7 ve 8. sınıflara gidecek olan öğrenciler katılabilecek. Başiskele Yaz Akademisi için kayıtlara bugünden itibaren başlanırken son kayıt 21 Haziran Çarşamba günü olarak belirlendi.

Başiskele Belediyesi Yaz Akademisi’nde hafta içi yapılacak eğitimler 3 Temmuz Pazartesi günü başlayıp, 28 Temmuz Cuma günü sona erecek. Yaz Akademisi’nde eğitimler hafta içi her gün 12.20-16.20 saatleri arasında olacak. 10.00’da başlayıp 12.20’de bitecek. Perşembe günleri eğitim ve eğlence gezileri olacak. Yaz Akademisi’ne kayıt yaptıran öğrencinin devam zorunluluğu olacak, eğitimler başladığı süre itibari ile ilk 2 hafta eğitime mazeretsiz 2 günden fazla devamsızlığı olan öğrencinin kaydı silinecek yerine varsa yedek öğrenci davet edilecek.

Öğrenciler; eğlenceli bilim ve deney akademisi, robotik kodlama akademisi, hayatımızdaki matematik akademisi, farkındalık ve gelişim akademisi, ebru ve el sanatları akademisi, sürdürebilirlik akademisi, akıl oyunları akademisi, değerler eğitimi akademisi, okçuluk, masa tenisi ve drama olmak üzere 11 alanda eğitim alacak.