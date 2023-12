Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain saldırıda şehit edilen 12 asker için basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için derneğin Sirkeci şubesinde basın açıklaması düzenledi. Açıklama Emekli Albay Ahmet Kendigel tarafından yapıldı. Terörün her türlüsünü lanetleyen gaziler, “Biz Kuvayı Milliyeyi temsil eden kişiler olarak henüz daha ölmedik” ifadelerini kullandı.

“Aziz şehitlerimiz, kanınız yerde kalmayacaktır”

Konuya ilişkin açıklama yapan emekli Albay Ahmet Kendigel, “Bizler asker dernekleri olarak; Türkiye emekli subaylar, emekli astsubaylar, muharip gaziler, harp malulü gaziler, şehit dul ve yetim aileleri ve emekli uzman çavuşlar derneği olarak, 12 silah arkadaşımızın şehit edildiği hain saldırıyı lanetliyoruz. Bir vatan, 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bilinmelidir ki, kanları yerde kalmayacaktır. Bugün gerek yurt içerisinde, gerekse yurt dışında birçok noktada ülkemiz, bayrağımız ve Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşaması için canlarını göz kırpmadan hiçe sayarak her türlü zor şartlarda görev yapan silah arkadaşlarımız vatan size minnettardır. Ayağınıza taş değmesin. Bizler bu kutsal görevi sizlere devretmiş emekli silah arkadaşlarınız olarak, duyuruyoruz ki; her göreve hazırız ve talibiz. Binlerce yıl önce yaşadığımız bu coğrafyamız ve konumumuz nedeniyle emperyalist güçlerin hain emellerinin hedefindedir. Bilinmelidir ki; şehit kanları ile bedeli ödenmiş bu toprakların bir karışı için bile can vermekten çekinmeyen bir millet tarafından yurt edinilmiştir. Bu ülkümüzün sonsuza kadar bu azim ve kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyuruyoruz. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden, terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen kanlarının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır. Aziz şehitlerimiz, kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhunuz şad olsun. Vatan size minnettardır” şeklinde konuştu.