Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan İsmail Olgun Kurt, yeni görevine resmi olarak başladı.

2011 yılında meslek hayatına başlayan 38 yaşındaki Başsavcı Kurt, sırasıyla Adana Feke Cumhuriyet Savcılığı, Denizli Çardak Cumhuriyet Savcılığı, Van Merkez Cumhuriyet Savcılığı, Aydın Söke Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Çağlayan Adliyesi Terör Suçları Bürosu’nda görev yaptı.

Adli tatil nedeniyle sakin geçen günlerde, yakın il ve ilçelerden "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.