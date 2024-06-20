A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, 22 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Maçın dördüncü hakemi de İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Bastian Dankert oturacak.