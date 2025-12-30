Yüzlerce meslektaşı şehitlerin al bayrağa naaşlarını tören mangasının elinden alıp omuzlarında taşıdı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'yi terörle dize getirmeye çalışanlara fırsat verilmeyeceğini belirterek, "Bugüne dek fırsat vermedik. Bundan sonra ada asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya, teröristlerin kadın ve çocukları kendilerine kalkan yaptıklarını bir kez daha hatırlattı.



Terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binaya düzenlenen operasyonda teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan için Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan 3 polisin birer kahraman olduğunu belirterek, "O kahramanlar ki gecenin karanlığında milletimizin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı bir an dahi tereddüt etmeden ahde, sadakatle şehadete yürüdüler. İlker Pehlivan, Turgut Külünç ve Yasin Koçyiğit üçü de suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptı. Her adımlarında her nefeslerinde vatan aşkı vardı. Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleri. O şehitler ocağı ki aziz milletimizin sinesidir. O sinede iman vardır, cesaret vardır, istiklal vardır. Kahraman şehitlerimiz. Sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgar oldunuz. vatanımıza siper oldunuz. Sizler asil milletimizin alın yazısına şan ve şeref olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız. Rabbim sizden razı olsun. Kahraman polislerim. Bugün uğurladığımız silah arkadaşlarınızla birlikte sizler kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında sabırla, azimle, dirayetle dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Sizlerin asaleti ve kahramanlığı sadece yüreğinizde taşıdığınız cesaretle değil, vicdanınızda, merhametinizde ve insanlık onurunuzda saklıdır. Allah hepinizden razı olsun. Unutmayın, üniformanızı kuşandığınız her an en ücra köyümüzdeki dumanı tüten her ocakta yükselen dualar sizler içindir. Şehitlerimizin kıymetli aileleri yüreklerinizde derin bir acı var. Gözünüzden sakındığınız yavrunuzu yolunuzu gözlediğiniz babanızı en zor günlerinizde omuzuna yaslandığınız eşinizi kaybetmenin büyük acısını yaşıyorsunuz. Bu acıyı hiçbir sözün anlatması mümkün değil. Şunu biliniz. Sizler asla yalnız değilsiniz. Bu acı sizlerin elinizde başlayan ama 86 milyonun yüreğine yayılan bir acıdır. Bugün hepimiz şehitlerimizin başında aynı duanın içindeyiz. Hepimiz aynı sancağın altında aynı hüzündeyiz" dedi



Şehitliğin en yüce makam olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya şöyle devam etti: "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. İşte bu müjde, bu teselli, bu gerçek yüreğimize su serper. Şehitler toprağın altında değil, rahmetin ufkunda diridirler. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik, işte bu kutsal vatan toprağındaki iddiamızdır, dirayetimizdir, hürriyet sevdamızın en büyük dayanağıdır. Bugün acımız çok büyük. Ama kararlarımız da çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak onların bizlere emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu borç sözde değil, sebatla ödenir. Bu borç geri adım atmayarak mücadeleyi büyüterek sadakatle ve azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne dek nasıl fırsat vermediysek bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. terörle mücadelede hiç durmadan aziz milletimizin destek ve dualarıyla kahraman Mehmetçik, kahraman polis, kahraman jandarma, kahraman sahil güvenlik, kahraman korucularımızla birlikte Allah'ın izniyle durmadan, yolumuza devam edeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz kardeşlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız. Bu ülkeli çakıl taşına dahi ki göz koyanlar kardeşliğimize birliğimize beraberliğimize kastedenler inancımızı istismar etmeye çalışanlar değerlerimize saldıranlar karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler. Başta şehitlerimiz İlker Pehlivan, Turgut Kürük ve Yasin Koçiğit kardeşlerim olmak üzere vatan uğruna Toprağın bağrına düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları âli olsun. Kederli ailelerine kahraman emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim gazilerimize acil şifalar versin"



Törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Yalova Valisi Hülya Kaya, milletvekilleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dualar okundu.

Törenden sonra şehit Turgut Külünk'ün naaşı Düzce'nin Akçakoca ilçesine, Yasin Koçyiğit'in cenazesi ise Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.

Öte yandan, şehit İlker Pehlivan'ın cenazesi ise bugün öğle namazını müteakip Yalova'dan kaldırılacak.