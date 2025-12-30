Çanakkale'de gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamalarında 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Aralık tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde Huzur ve Güven Uygulamaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 7 bin 327 şahıs ve 3 bin 2 araç denetlendi. Denetimler sırasında farklı suçlardan aranması bulunan 21 şahıs yakalanırken 605 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen aramalarda toplam; 642 adet sentetik ecza, 56,96 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 46,77 gram metamfetamin, 5,77 gram esrar, 0,35 gram kokain ele geçirildi.

Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, 71 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 15 şahıs hakkında ise kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları nedeniyle Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulandı.