Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşmasının 100.yılı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen Dostluk Resepsiyonu’nun ardından sevilen sanatçı Karsu da konser verdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı arasındaki dostluğu 100. yılı Başkentte kutlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ın ev sahipliğinde ‘Türkiye- Hollanda Dostlu Resepsiyonu’ gerçekleştirilirken sevilen sanatçı Karsu da bir konser verdi. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’ndaki konsere katılan Başkentliler adeta müzik ziyafeti yaşadı.

YAVAŞ: “İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK İLİŞKİLERİ DAHA ESKİYE DAYANMAKTADIR”

Türkiye-Hollanda Dostluk Resepsiyonu’nda konuşan Mansur Yavaş, “Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda arasındaki dostluk anlaşmasının 100.yılı olmasına rağmen iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri daha eskiye dayanmaktadır ve köklü bir ortak geçmişe sahiptir. Örneğin hepimizin bildiği lale, 16.yüzyılda Osmanlı’dan Hollanda’ya, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Ayrıca iki ülke arasında hiç savaş olmamış ve zor zamanlarda hep birbirine destek olmuşlardır” dedi.

Sanatçı Karsu’yu Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Yavaş, “400 yılı aşan bu ilişkilerimizin en önemli öğelerinden birisi de ticaretten sanata, spordan turizme katkı veren Hollanda’da yaşayan 500 bin kadar Türkün varlığıdır. Bunun en belirgin örneği ise şüphesiz Karsu’dur. Hem Hollandalıların hem de Türklerin dinlemekten büyük keyif aldığı Karsu, bir kültür elçisi gibi iki toplumu birbirine yakınlaştıran köprü vazifesi görmektedir. Bu anlamda Karsu’yu Ankara’da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu konserin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Sayın Büyükelçiye sizlerin huzurunda ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yüzleştiğimiz acı deprem gerçeğinde Karsu’nun memleketi olan Hatay için yaptıkları da daha dün gibi hafızamızdadır” diye konuştu.

KARSU’NUN MÜZİĞİYLE DOSTLUK TAÇLANDI

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu’nun müzik ziyafeti öncesinde de konser alanını dolduran Başkentlilere seslenen Yavaş, “Bugün Türkiye Hollanda Dostluk Anlaşması’nın 100. yılı nedeniyle Hollanda Büyükelçiliği bir jest yaptı ve bu konseri tertip etti. Bu konserin bir özelliği var, sanatçımız Karsu. Karsu iyi bir sanatçı ama aynı zamanda da iyi bir insan… Bugün burada bulunmasının da özel bir sebebi var. Kendisi Hollanda’da yaşıyor uzun yıllardır ve 6 Şubat Depremi’nde Hatay’da çok sayıda yakınını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Karsu’nun 6 Şubat depremi sonrası depremzedeler için yaptığı kampanyaları da anlatarak, “Hataylılar için ne yapabilirim diye düşünerek Hollanda’dan buraya destek yapılması için orada kampanyalar yaptı. Kendi adıma neler yapabilirim derken hemen Hatay yemekleri kitabını çıkarıp 70 bin adet orada sattırıp onun parasını Hatay’a gönderdi. Yine annesi ile birlikte burada müzik okulu açıyor. Hollandalıların kullanmadıkları müzik aletlerini alıp para vermeden Hatay’a getirip gençlerin orada müzik öğrenmesini sağlıyor. Bunun gibi birçok kampanya yapıyor. Karsu Vakfı’nı kuruyor. Bu vakıf sadece Hatay’da yaşayan depremzedelerin normal günlere dönmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bu özelliklerinin yanında Karsu Hollanda Türkiye’nin bir dostluk elçisi durumuna geldi. Ben kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da, “İyi akşamlar Ankara… Ankaralı hemşehrilerim hoş geldiniz. Hollanda ve Türkiye 100 yıllık dostluk kutlu olsun. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün. Bu akşam müzik zamanı… Karsu zamanı…” diyerek alandaki vatandaşlara seslendi.

SEVİLEN ESERLERİ BAŞKENTLİLER İÇİN SESLENDİRDİ

Konuşmaların ardından Karsu, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı Başkentliler için seslendirdi. Konserin sonlarına doğru oyun havası da seslendiren Karsu’ya Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve davetliler oynayarak eşlik etti. Karsu’nun sesi, yorumu ve sahnesiyle unutulmaz bir akşam yaşayan Başkentliler şunları söyledi:

Cansu Aslan: “Konser için heyecanlıyız. Zaten Karsu’yu çok seviyorum. Onu dinlemeye geldik aslında ama Türkiye-Hollanda arasındaki dostluk da tabii ki çok önemli. Onun için Karsu’nun Hollanda’dan buraya kadar gelmesi de güzel bir şey. Mutluyuz.”

Oktay Aslan: “Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik ve çok güzel bir etkinlik alanı da yapmış. Bize girişte lavantalarımızı da dağıttı ayrıca koklayarak lavanta bahçesini de hayal ediyoruz.”

Münevver Ertekin: “Düzenlenen etkinliklerden çok memnunum. Emekli memurum. Bu koşullarda böyle güzel eğlenebilmek, ulaşım bedavaydı Kızılay’dan buraya çok rahat bir şekilde geldim. Çok memnunum teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Karsu’yu da çok seviyorum.”

Pınar Yüce: “Ankara Büyükşehir Belediyesi diğer belediyelere göre daha fazla bu tür etkinlikler düzenliyor. Düzenlediği etkinliklerden dolayı zaten memnunuz. Ankara’da yaşadığımız için ayrıca bir mutluluk kaynağı oluyor bizim için. Çünkü diğer illerde yaşayan arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla gençlere, emeklilere göre etkinlikleri olmayan şehirlerimizden bahsediyoruz. Büyükşehirde yaşamanın avantajını ve Başkent olmasını hatırlattı bize.”

Simay Porsuk: “Kendisini biz çok seviyoruz. İsmini de Hatay’ın Karsu Köyü’nden alıyormuş bu yüzden bizim topraklarımızdan çıkmış çok yetenekli bir insan. Çok heyecanlıyız.”

Pınar Porsuk: “Artvin Hopa’dan geliyoruz. Tatile gelmiştik Karsu’nun konserine denk geliyor olmak da çok güzel, çok keyifli. Yurtdışında da hatta Kraliyet ailesinde de ülkemizi temsil ediyor olması çok onur verici. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Girişte de lavantayla karşıladılar bizi bu da Ankara’nın ayrıcalığı diyelim.”

Dilara Irmak Özlü: “Karsu’yu hep çok seviyorduk. Deprem döneminde de yardımları için hep çok minnettarız. Bugün de burada olduğu için çok mutluyuz.”

Bengisu Turgut: “Burada olduğum için çok mutluyum. Sabah Karsu ile fotoğraf çekebilme imkânına eriştik. Çok güzel bir sanatçı, çok temiz yaptığı etkinlikler, ülkeye kazandırdıkları açısından. Çok mutluyuz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da çok teşekkür ederiz.”

İlknur Erdoğan: “Karsu konseri için Zonguldak’tan geldim. Şarkılarını ve müziklerini seviyorum.”