Fiba CP CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman bugün düzenlediği iftar yemeğini, İnegöl AVM'de gerçekleştirdi.

İftar yemeğinde konuşan Yurdaer Kahraman "Yurt dışında faaliyet gösteren en büyük türk şirketleri arasında yer alıyoruz. Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da faaliyet gösteriyoruz.11 AVM, 4 residans, 5 ofis binası, 2 sinema kompleksi ve 1 otel yatırımı ile sektörün öncü ticari gayrimenkul yatırımcıları arasındayız. Yaklaşık 1 milyon m2 kiralanabilir alan ve 1.100’ün üzerinde kiracı ve markayı yönetiyoruz." dedi.



Ayrıca Kahraman, yeni yönetim ve kiralama projeleriyle ilerlemek ana stratejileri olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"ESG dönüşümlerini sağlamak da ana hedeflerimizden. Kaliteli ve iyi işler gerçekleştirmeye devam ederek, kurumsal itibarımızı ve çalışan markası algımızı güçlendirmek istiyoruz. 2023 yılında Bursa’da kurulan yeni ve bölgenin ilk en büyük karma yaşam alanı olan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin kiralama ve yönetim faaliyetlerini üstleniyoruz. 200 seçkin marka ile yeni bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz. 30 yeni markayı ilk kez Bursa’ya getirdik. Yine bu yıl Bursa’da faaliyetlerine başlayacak Skytower projesinin AVM kiralama faaliyetlerini üstleniyoruz. 7 yıl öncesi İnegöl AVM yolculuğumuz başladı.İnegöl Alışveriş Merkezi, ilçenin ve yakın çevrenin tek alışveriş merkezi olarak sosyal ve ekonomik hayata önemli katkı sağlıyor. Açık hava konseptinin getirdiği ferah yapısı ve geniş sosyal alanlarıyla alışverişin ve sosyal yaşamın merkezi konumunda.Renovasyon çalışmamızdan sonra marka çeşitliliği ve sayısını artırdık, 30’a yakın yeni marka geldi.Yine renovasyon sayesinde kiralanabilir alan 37.750 m2’den 42.000 m2’ye çıktı Yenileneceğimizi, yenilikleri getireceğimizi söylemiştik. Global alandaki tecrübemizi ve iş birliğimizi burada kullandık. Çinli Mi Store, LCW Modest, Instreet, Suwen, Tamer Tanca, Yves Rocher, Kahve Dünyası gibi İnegöl’de ilk kez açılan çok fazla markaya ev sahipliği yaptık. Yeni markalarla ziyaretçiler keyifli vakit geçirecekleri alanlara kavuştu. 2023 yılında dünyanın önemli elektronik perakende zincirlerinden Media Markt’ı İnegöl’e getirdik. Yine 2023 yılı içerisinde Teknosa mağazasını yeniledik. 176 m2 ilave satış alanı ile birlikte mağaza 568 m2 alanda hizmet vermeye başladı. Sporjinal mağazası 278 m2’den 433 m2’ye çıktı. Mavi 426 m2’den 600 m2’lik bir alanda hizmet vermeye başladı. English Home 200 m2’den 294 m2’ye ulaştı. Bargello 9 m2 stant olarak faaliyet gösterirken bugün 42 m2’lik bir mağaza oldu.Renovasyonla birlikte terasımız oldu ve yeni kafelerle birlikte müşteri portföyünde değişim yaşandı. Kadın ziyaretçilerin ihtiyaçlarına paralel olarak önemli markalar mağazalarını açtık. İnegöl AVM olarak ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına göre etkinlikler, kampanyalar ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Geri dönen mutluluk projesi ve su tasarrufu projesinin yanı sıra dönüşüm hikayesi projemiz ile yine alanında oldukça önemli bir çalışmaya imza attık.2017’den bu yana gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İnegöl AVM, uluslararası platformlarda 15 farklı ödülün sahibi oldu. İnegöl AVM‘de gerçekleştirdiğimiz renovasyon çalışmaları ile Avrupa Londra’dan En İyi İş Geliştirme ve En İyi Mimari Geliştirme Ödülü olan ICSC The European Property Awards ödüllerine layık görüldük.AVM’de mağazalardan toplanan atıkların geri dönüştürüldüğü ve farkındalık için bölge okullarından çocuklarla fidan dikimi yapılan ‘Geri Dönen Mutluluk Projesi’ ile 2018 yılında 11. Doğrudan pazarlama ödülleri genç jüri ödülü aldık.) Geri Dönen Mutluluk Projesi ile 2019 yılında Hermes Creative Awards‘tan 2 kategoride platin ödül aldık.El Ele Elden Ele Projesi ile 2021 yılında Hermes Creative Awards‘tan 2 kategoride onur ödülüne layık görüldük. Uzaktan eğitime destek projesi ile 2021 yılında Hermes Creative Awards‘tan 2 kategoride platin ödül aldık. Bir Dönüşüm Hikayesi Projesi ile 2022 Hermes Creative Awards‘tan 2 kategoride platin ödül ve Marcom Awards Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde altın ödül aldık.Bulunduğumuz bölgenin sadece ticaretine değil aynı zamanda sosyo kültürel gelişimine de katkı sağlamak istiyoruz.Önümüzdeki süreçte hedefimiz hem İnegöl AVM’de hem de diğer AVM’lerimizde bu tür çalışmalarımızı sürdürerek ülkemize, toplumumuza ve dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz."

Kaynak: Haber merkezi