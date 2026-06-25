Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Türkiye’de ölüm sayısı, 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025’te 491 bin 684’e çıktı. Yaşamını yitirenlerin yüzde 55,1’i erkek, yüzde 44,9’u kadınlardan oluştu.

1000 kişi başına düşen ölüm sayısını gösteren kaba ölüm hızı ise 2025 yılında değişmeyerek binde 5,7 seviyesinde kaldı. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop olurken, Sinop’u Kastamonu, Giresun ve Balıkesir takip etti. En düşük oran ise binde 2,3 ile Şırnak’ta kaydedildi.

Ölüm nedenlerinde ilk sırayı yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları aldı. Bu grubu yüzde 16,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir bölümünün iskemik kalp hastalıklarından kaynaklandığı belirtildi.

Kanser kaynaklı ölümlerde ise gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğer tümörleri ilk sırada yer aldı. Tümörlere bağlı ölümlerin en yüksek görüldüğü il Ağrı olurken, en düşük oran Kilis olarak açıklandı.

TÜİK verilerinde bebek ölümlerindeki düşüş de dikkat çekti. 2024 yılında 8 bin 484 olan bebek ölüm sayısı, 2025’te 6 bin 988’e geriledi. Bebek ölüm hızı da binde 9,0’dan binde 7,8’e düştü.