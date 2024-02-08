Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, ülkede sigara sebebiyle her yıl yaklaşık 100 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü vesilesiyle önemli açıklamalarda bulundu. Her yıl 100 bin civarı insanın sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, "Sigara içen kişiler sadece kendilerini değil, çevresindeki insanları da zehirliyor.

Ayrıca sigara içen anne babaların çocuklarında gelişim geriliği ve kanser riski gözlenmektedir“ dedi.

Pasif içiciliğin ülkemizde önemli bir sorun olduğunu dile getiren Aydın, pasif içicilik sebebiyle her yıl 25 bin insanın kaybedildiğini söyledi.

Sigaranın sağlık harcamalarındaki payı yüzde 9

Sigaranın insanları maddi anlamda da büyük bir kayba uğrattığını vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Ülkemizde sigaraya her yıl 20 milyar dolar civarı para harcanmakta. Bu paranın sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda kullanılması gerekir. Sadece bununla sınırlı değil. Tütün ve tütün mamullerine bağlı hastalıkların tedavisi için harcanan para tüm sağlık harcamaları içinde yüzde 9 ve her geçen gün bu oran daha da artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sigaraya başlama yaşının giderek düştüğünü söyleyen Aydın, “Gelecek nesillerimiz olan gençlerimiz arasında sigara kullanma yaşı maalesef her geçen gün düşmektedir. Sigaraya başlama yaşının 13 yaşa kadar düşmesi ise endişe vericidir. Sigaraya başlama yaşının bu kadar düşmesi çocuklarımızın, gençlerimizin erken yaşta ölümcül hastalıklara yakalanması anlamına geliyor. Bu da sağlık harcamalarına ek bir yük demektir” dedi.

“Pasif içicilik çeşitli rahatsızlıklara sebep oluyor”

Sigaranın içindeki zararlı kimyasallara dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen çok fazla zehirli kimyasal madde var. Bunlardan bazıları; arsenik, amonyak, kadmiyum, katran, naftalin, kurşun ve siyanür. Bu zehirli kimyasalların yol açtığı birçok hastalık var. Sigaranın uzun süreli etkileri araştırıldığında özellikle kalp krizi, felç, kemiklerde kırılma riskinin artması ve çeşitli kanser türlerinin ortaya çıkması gibi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını görürüz. Ayrıca sigara içen kişi sadece kendisine değil, etrafında bulunan insanlara da pasif içicilik sebebiyle ciddi zarar veriyor. Sigara içilen bir ortamda sigara kullanmayan birinin sigara dumanını soluması, başta solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok ciddi rahatsızlıklara neden oluyor” diye konuştu.

“Ciddi çevre kirliliğine neden oluyor”

Sigaranın çevreye olan etkilerine de değinen Aydın, “Sigaranın hem insan sağlığına hem de çevreye verdiği zararlar konusunda yapılmış birçok çalışma var. Örneğin sigara izmaritinin çevreye verdiği etki araştırıldığında, bitkilerin büyümesini yüzde 50 oranında engellediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca sigara izmaritinin doğada 14 yıl boyunca kaldığı ispatlanmıştır” diyerek sigara izmaritinin çevresel etkilerinin altını çizdi.