Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Söğütlü, Karasu ve Ferizli ilçelerinde inşa edilen spor tesislerinde çalışmalar devam ediyor.

Gençlerin güvenli ve nitelikli ortamda spor yapmasına imkan sağlamak için başlatılan projeler hız kazandı. Söğütlü ilçesi Soğucak, Ferizli ilçesi Sinanoğlu ve Karasu ilçesi Adatepe mahallelerinde inşa edilen spor komplekslerindeki basketbol sahaları tamamlandı, futbol sahalarında ise çim serme işlemine geçildi.

Çalışmalar kapsamında, mahallelere 25 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda toplam 1250 metrekarelik sentetik çim futbol sahaları ile 17 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda 425 metrekarelik çok amaçlı basketbol ve voleybol sahaları yapılıyor.

Tesislerin kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulması hedefleniyor.