Sakarya Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte sınav sürecinde yaşanan kaygı ve stresin nedenleri ve bu durumla başa çıkmaya yönelik yöntemler lise öğrencileriyle paylaşıldı.

"Bilim Söyleşileri Serisi"nin 16. oturumu kapsamında gerçekleştirilen programa, Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. SAÜ Mediko Sosyal Merkezinde görevli Uzman Psikolog Gülnur Er, programda yaptığı konuşmada, sınav kaygısının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine değindi.

Stresin doğru yönetildiğinde yapıcı bir güce dönüştürülebileceğini belirten Er, mutluluk ve üzüntü gibi duyguların yaşamda aynı amaca hizmet ettiğini, bu nedenle duyguların bastırılması yerine kabul edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Er, bireyin geçmişe ya da çevresel etkenlere takılmak yerine içinde bulunduğu ana odaklanmasının psikolojik dayanıklılığı artırdığını ifade ederek, kriz anlarında sakinleşmenin ve sonuçtan çok sürece odaklanmanın gerekliliğini anlattı.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.