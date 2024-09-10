ManpowerGroup'un İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, işverenlerin önümüzdeki çeyrek için sakin ancak olumlu bir iş piyasası beklediği Türkiye'de Net İstihdam Görünümü (NEO) yüzde 12 puan oldu.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 340 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi.

Ankete göre önümüzdeki çeyrek için istihdam görünümü, şu anda iyileşme ve potansiyel yavaşlama arasında bir kavşakta olan bir iş gücü piyasasını ortaya koyuyor. Bölgesel farklılıklar belirgin olmakla birlikte çoğu ülkede istikrarlı iyileşme ve ihtiyatlılık bir arada görülüyor. Genel olarak işverenler, küresel ekonomik koşulların hassas dengesini dikkate alarak ihtiyatlı bir iyimserlik yansıtıyor.

Ankete göre küresel istihdam görünümünde yavaş iyileşme nedeniyle mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO) 25'e yükseldi. Bu, geçen çeyreğe göre 3 puanlık bir artışa işaret etse de 2023'ün 4. çeyreğinde kaydedilen seviyelerin 5 puan altında kalıyor. Bu durum, işverenlerin geçen çeyreğe kıyasla işe alımlarını bir miktar hızlandırdığını ancak henüz geçen yıl bu zamanlarda görülen işe alım hızına geri dönmediklerini gösteriyor.

Hindistan, beklentilerin üzerindeki ekonomik büyümenin etkisi ile önümüzdeki çeyrek için en yüksek istihdam görünümünü bekleyen ülke oldu. Ancak Asya Pasifik'teki görünüm, ekonomisi beklenenden daha yavaş bir hızda büyümeye devam eden Çin'den olumsuz etkileniyor. Kuzey Amerika'da ise istihdam bir kırılma noktasında. ABD'de birçok kişi temmuz ayında açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam rakamlarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Ancak bazıları da istihdamın yavaş da olsa sağlıklı bir hızda artmaya devam ettiğini belirtiyor. Güney ve Orta Amerika ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerindeki istihdam görünümleri de büyük ölçüde yatay bir seyir izliyor.

Bu arada işverenlerin önümüzdeki çeyrek için sakin ancak olumlu bir iş piyasası beklediği Türkiye'de Net İstihdam Görünümü (NEO) yüzde 12 puan oldu. Bu, bir önceki çeyreğe göre 4 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12 puanlık bir düşüşü yansıtıyor.