MÜSİAD İnegöl Şubesi, Sektör fark etmeksizin üyelerine yönelik yaptığı bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.

Geçen ay ekonomi konusu üzerine bilindik bir isim olan Ekonomist Hikmet Baydar’ı üyeleri ile buluşturan MÜSİAD İnegöl Şubesi, bu ayda özellikle İnegöllü mobilyacıların da hedef pazarları arasında olan Afrika üzerine bilgilendirme semineri gerçekleştirecek.



MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu yaptığı açıklama ile 16 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da MÜSİAD Şube Merkezinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Enver Arpa sunumu ile yapacağı Türkiye’nin Afrika yatırımları ve Afrika’daki geleceği konulu programa MÜSİAD üyelerini, iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile üyelerini davet etti.



MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Programımızın konuşmacı olan değerli Hocamız Prof. Dr. Enver Arpa özellikle Afrika konusunda uzman sayılabilecek isimlerden biridir. İnegöllü ihracatçılarımızın hedef pazarlarından olan Afrika noktasında üyelerimize çok önemli bilgiler vereceğine inanıyoruz. Özellikle son günlerde Afrika’da yaşanan bir takım gelişmeleri de göz önünde bulundurursak bu programın İş Dünyamızı da yakından ilgilendiren Afrika’daki bu durumlar belki de birçok fırsatın kapılarını aralayacak gelişmelere gebedir. Bu minvalde MÜSİAD üyelerimizi özellikle de İhracat yapacak ve yapan tüm İş adamlarımızı bu programa katılmaya davet ediyoruz.”

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