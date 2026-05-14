CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, çiftçilerin mazot, gübre, yem, ilaç ve enerji maliyetleri altında üretim yapmaya çalıştığını ancak alın terinin karşılığını almakta zorlandığını söyledi. Buna rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçilerin ülkenin gerçek gücü olduğunu ifade etti.

CHP’nin Tarım Vizyonu

CHP olarak üreticinin desteklendiği, planlı tarımın esas alındığı ve çiftçinin borç yükü altında ezilmediği bir Türkiye için mücadele ettiklerini belirten İlçe Başkanı Şahin, “Gençlerin yeniden köylerinde üretim yapabildiği, tarımın stratejik bir alan olarak görüldüğü bir anlayış hakim olmalı” dedi.

Çiftçilere Kutlama ve Temenniler

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, toprağa emek veren tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayarak, “Bolluk, bereket ve adaletli kazanç diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.