İnegöl Belediyesi bahar aylarıyla beraber üst yapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Ertuğrulgazi Mahallesinde İnegöl Belediyesi sorumluluk alanında olan ve altyapısı tamamlanmış 2 sokakta asfalt ve tretuvar çalışmalarımızı gerçekleştirildi.

Toplam 275 m uzunluğunda bulunan Memiş Sokak ile Şeker Sokak’ta içme suyu altyapılarının tamamlanmasının ardından 2023 yılında sathi kaplama yapılmıştı. Sokak üzerindeki arsalarda inşaatların yüzde 70 üzerinde tamamlanmasının üzerine, sıcak asfalt uygulaması için de çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında; 830 ton PMT serimi gerçekleştirildi. Ardından 1070 ton asfalt serimi yapıldı. 2 sokakta toplam 450 m bordür ve 840 m2 tretuvar uygulamasıyla birlikte asfalt çalışması tamamlandı.

Otopark çizgilerinin de çizilerek tamamlandığı sokaklarda Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Alper Taban, mahalle sakinlerine ve ilçe halkına hayırlı olması dileklerini iletti.