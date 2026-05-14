Sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri ise İnegöl Hayvan Pazarı oldu. Pazarda çatıdan akan yağmur suları, hayvanların bulunduğu alanları adeta göle çevirdi. Biriken sular nedeniyle pazarcı esnafı ve hayvan satıcıları zor durumda kaldı.

Hayvan satıcıları, oluşan su birikintilerini çekpaslarla tahliye etmeye çalışırken, bazı alanlarda hayvanların su içerisinde kaldığı görüldü.

Yağış sırasında pazarda hareketlilik yaşanırken, esnaf altyapı ve drenaj konusunda önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede aralıklarla sağanak yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.