Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer alan ve en büyük akü üreticilerinden biri olan Mutlu Akü satış kararıyla gündemde bomba etkisi yarattı.

Mutlu Akü'nün yüzde 75'lik hissesinin sahibi olan Güney Afrikalı Metair'in Türkiye'den çekilme kararını ise ilk kez Eylül ayında duyurulmasının ardından satışı gerçekleşen şirketin yeni sahipleri şaşırttı.

Mutlu Akü, kurşun madenciliği, eritme ve geri dönüşüm alanlarındaki yatırımlarıyla öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan Quexco Inc (Quexco) tarafından satın alındı.

Yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle satışı gerçekleşen Mutlu Akü, Garanti BBVA'nın liderliğinde, VakıfBank ve Ziraat Bankası'yla birlikte yürüttüğü hisse satış süreci sonucunda tamamlandı.

Güney Afrikalı Metair'in 2013 yılında 175 milyon dolara satın aldığı Mutlu Akü'nün yüzde 75'lik hissesini yaklaşık 200 milyon dolara ABD merkezli Quexco Inc.'e devredildi.