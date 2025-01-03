Yeni yılın gelmesiyle birlikte tepeden tırnağa tüm kalemlere zam gelirken Bursa'da ekmeğin de fiyatı değişti.

Bursa'da 200 gram francala ekmek 10 TL'ye satılırken gelen zam ile birlikte en düşük ekmek fiyatı 15 TL'ye çıktı. Ayrıca francala ekmeğin gramajı da 240 grama çıktı.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu yaptığı açıklamada, ''Fiyatı belirken kiloyu baz aldık. Ekmeğin kilosu önceden 50 TL'ydi. Gelen zam ile birlikte 62,5 TL'ye çıktı. Bu da yüzde 25 orana denk geliyor. Hesaplamımızı bu şekilde yaptık'' ifadelerini kullandı.