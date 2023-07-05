Fortune 500 Türkiye Araştırması'na göre Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu. Bu yıl listeye İnegöl’den 2 şirket girdi.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği ’Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre; 2022 listesinde yer alan şirketlerin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 148,7 gibi rekor bir oranda artarak yaklaşık 8 trilyon liraya yükseldi. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2022’de gerçekleştirdiği ihracat, bir önceki yıla göre, yüzde 137,9 artarak 2.1 trilyon TL’nin üzerine çıkarken, net kârı ise yüzde 245,5 artarak 545.1 milyar lirayı aştı. Şirketler; net satışlar, ihracat ve net kâr anlamında araştırmanın ilk yapıldığı 2007 yılından bu yana bakıldığında, 2022 yılında rekor artış gerçekleştirdi.

İNEGÖL’DEN 2 FİRMA

Listede İnegöl’de üretim yapan Erbak Uludağ 401., Göl İplik Şeremet Tekstil ise 489. sırada yer aldı.