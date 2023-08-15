Tayyab, Türkiye’nin ilk islami kartı olarak kullanıma açıldı. Bu kartın diğer kartlardan farklılıkları neler ? İslami kart nedir ? Tayyab nedir ?
Tayyab İslami kart, tamamen İslami şartlara uygun olup, bu kartlarda faiz uygulanması yapılmayacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra Tayyab kartların alkol ve kumar içeren işletmelerde kullanılamayacağı belirtildi.
Tayyab Kart Nedir ?
Tayyab kart, İslami şartlara uygun olarak yaşamak isteyen vatandaşların kullanımına özel olarak yapılan bir karttır. Diğer bankalarda faiz gibi İslami şarta aykırı olduğu düşünülen kartları kullanmayan vatandaşlara özel çıkarıldığı öğrenildi.
Diğer Kartlardan Ayıran Özellikleri
Geleneksel banka kartlarında ATM'lerden nakit çekimi ve para yatırma gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bunun aynısı Tayyab'da da mevcut. Ayrıca para transferi, temassız ödeme, kolay adres tanımlama ve mobil bankacılık gibi hizmetler de Tayyab'da mevcut olan Tayyab kartta temel özellikler açısından hiçbir fark yok. Bu kartı kullanan kişilerin paralarının faiz ve kredi işlemlerinde kullanılmadığı öğrenildi.
Sadaka Otomatik Yapılıyor
Bu kart sahipleri dinen önemli olan sadaka işlemlerini otomatik olarak ayarlayabileceği öğrenilirken, kart sahipleri arasında gerçekleştirilen bir çekiliş ile de her ay bir kişi umreye gönderiliyor.
Tayyab Kartının Özellikleri
Benzersiz kart tasarımları
Dünyanın her yerinde temassız ödeme
7/24 hizmet
Üç adımda herhangi bir bankaya transfer
Tayyab müşterilerine telefon numarası ile anında transfer
Tayyab uygulamasından Tayyab kartına erişim ve yönetim
Dünyadaki herhangi bir ATM'den nakit çekme
Uygulama aracılığıyla işlemler
Kullanıcılar arasında Umre çekilişi
Helal nitelikli hisse/menkul kıymetler
Helal Tasarruf + kumbara
Aile Harcama Yönetimi