Tayyab, Türkiye’nin ilk islami kartı olarak kullanıma açıldı. Bu kartın diğer kartlardan farklılıkları neler ? İslami kart nedir ? Tayyab nedir ?

Tayyab İslami kart, tamamen İslami şartlara uygun olup, bu kartlarda faiz uygulanması yapılmayacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra Tayyab kartların alkol ve kumar içeren işletmelerde kullanılamayacağı belirtildi.

Tayyab Kart Nedir ?

Tayyab kart, İslami şartlara uygun olarak yaşamak isteyen vatandaşların kullanımına özel olarak yapılan bir karttır. Diğer bankalarda faiz gibi İslami şarta aykırı olduğu düşünülen kartları kullanmayan vatandaşlara özel çıkarıldığı öğrenildi.

Diğer Kartlardan Ayıran Özellikleri

Geleneksel banka kartlarında ATM'lerden nakit çekimi ve para yatırma gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bunun aynısı Tayyab'da da mevcut. Ayrıca para transferi, temassız ödeme, kolay adres tanımlama ve mobil bankacılık gibi hizmetler de Tayyab'da mevcut olan Tayyab kartta temel özellikler açısından hiçbir fark yok. Bu kartı kullanan kişilerin paralarının faiz ve kredi işlemlerinde kullanılmadığı öğrenildi.

Sadaka Otomatik Yapılıyor

Bu kart sahipleri dinen önemli olan sadaka işlemlerini otomatik olarak ayarlayabileceği öğrenilirken, kart sahipleri arasında gerçekleştirilen bir çekiliş ile de her ay bir kişi umreye gönderiliyor.

Tayyab Kartının Özellikleri

Benzersiz kart tasarımları

Dünyanın her yerinde temassız ödeme

7/24 hizmet

Üç adımda herhangi bir bankaya transfer

Tayyab müşterilerine telefon numarası ile anında transfer

Tayyab uygulamasından Tayyab kartına erişim ve yönetim

Dünyadaki herhangi bir ATM'den nakit çekme

Uygulama aracılığıyla işlemler

Kullanıcılar arasında Umre çekilişi

Helal nitelikli hisse/menkul kıymetler

Helal Tasarruf + kumbara

Aile Harcama Yönetimi